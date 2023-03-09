رغم القيود المالية.. برشلونة يتمسك بالتعاقد مع سفيان أمرابط

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتمسك نادي برشلونة، بالتعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، ويضعه على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تكثف جهودها لتسوية الوضع المالي للنادي قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعدما أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن برشلونة لن يكون بإمكانه تسجيل لاعبين جدد، قبل تسوية أوضاعه، إلا أن مسؤولي النادي الكتالوني يواصلون التخطيط من أجل تجهيز النادي لإبرام صفقات جديدة الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن التعاقد مع سفيان أمرابط سيتوقف على عدة عوامل أبرزها مصير سيرخيو بوسكيتس قائد برشلونة، بخصوص تجديد عقده موسم جديد أو الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

ورغم استمرار المفاوضات بين برشلونة وفيورنتينا حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، حول انتقال سفيان أمرابط إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء، إلا أنها لم تكلل بالنجاح في النهاية، بسبب رفض فيورنتينا التخلي عن خدمات الدولي المغربي، رغم رغبته الكبيرة في الرحيل للبلوغرانا.

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