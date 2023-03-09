بعد فعله الفاضح.. كايل ووكر مهدد بالسجن لمدة عامين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، مهدد بالسجن لمدة عامين، بعد فعله الفاضح، مع فتاة داخل إحدى الحانات بإنجلترا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن عقوبة الظهور غير اللائق بموجب القانون البريطاني هي السجن لمدة قد تصل إلى عامين على الأقل، وهي التهمة التي يواجها اللاعب بعد نشر فيديو له في حالة سُكر يقوم فيه بفعل فاضح، داخل حانة بمدينة مانشستر، 5 مارس الماضي.

ومن جانبها فتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة، وهو ما أكدته في بيان رسمي، قالت فيه: "علمت شرطة تشيشر أن هناك مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بتصرف فاضح، زُعم أنه حدث في منطقة ويلمسلو، التحقيقات فيما يتعلق بالحادثة لا تزال في مراحلها الأولى ولم يحدث أي توقيف في الوقت الحالي".

جاءت هذه الواقعة، الأحد الماضي، بعد يوم واحد من مشاركة كايل ووكر في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي امتنع فيه السيتيسينز حتى الآن عن التعليق.

وتوج كايل ووكر مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، وفي المجمل حصد 9 ألقاب مع السيتيسينز منذ انضمامه إلى صفوفه قادماً من توتنهام عام 2017.

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