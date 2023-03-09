مواجهات مثيرة في الدوري الأوروبي غداً.. يونايتد يواجه بيتيس وأرسنال يتحدى سبورتنج لشبونة

المصدر: وام

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تستحوذ مباراتا مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ريال بيتيس الإسباني وأرسنال مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي على معظم الإهتمام من بين جميع المباريات الـ8 التي تقام غدا الخميس في ذهاب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتحظى مباراة مانشستر يونايتد مع ريال بيتيس بقدر هائل من الاهتمام في ظل الظروف المتباينة التي مر بها مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.

وكان الفريق حجز مقعده في دور الـ16 بجدارة فائقة بعد الفوز على برشلونة متصدر الدوري الإسباني في دور "خروج المغلوب" ليجد نفسه في مواجهة اختبار إسباني جديد بدور الـ16.

ولكن "يونايتد" تعرض لصدمة قاسية للغاية قبل المواجهة مع بيتيس؛ حيث خسر بسباعية نظيفة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي لتصبح مباراته أمام بيتيس غدا بمثابة فرصة لاستعادة الاتزان وبدء مسيرة جديدة من الانتصارات.

ويتطلع أرسنال إلى الحفاظ على سجله الجيد في مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث فشل سبورتنج في هز شباك أرسنال خلال 4 مباريات سابقة بين الفريقين في البطولات الأوروبية، وكانت آخر مباراتين بين الفريقين في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 .

وخلال المباريات الـ4 السابقة بين الفريقين، انتهت مباراتان بالتعادل السلبي والأخريان بهزيمة سبورتنج لشبونة.

كما تحظى المباراة بين روما الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني غدا بقدر كبير من الاهتمام في ظل المستوى الذي قدمه الفريقان في الموسم الحالي حيث يحتل كل منهما المركز الرابع في الدوري المحلي ببلاده وينافس كل منهما بقوة على التقدم للمركز الثالث.

كما يضاعف من الاهتمام بالمباراة أن روما بقيادة مديره الفني البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو يرغب في المنافسة بقوة على لقب البطولة بعد التتويج في الموسم الماضي بلقب النسخة الأول من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي باقي المباريات غدا بهذه الجولة من دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع فيرنكفاروش المجري ويونيون برلين الألماني مع سانت جيلواز البلجيكي وأشبيلية الإسباني مع فناربخشة التركي ويوفنتوس الإيطالي مع فرايبورج الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني مع فينورد روتردام الهولندي.

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