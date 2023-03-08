بسبب سلوك جماهيره..تغريم بايرن مينونخ 45 ألف يورو

المصدر: وكالات

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قرر الاتحاد الأوروي لكرة القدم (يويفا) تغريم نادي بايرن ميونخ الألماني مبلغ 44.750 يورو، وذلك بعد قيام جماهيره بإشعال الألعاب النارية ورفع لافتات مسيئة خلال المباراة التي فاز بها فريقهم على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن يويفا عن قراره اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من مباراة العودة في مدينة ميونخ الألمانية.

كما تقرر تغريم باريس سان جيرمان مبلغ 39.500 يورو بسبب غلق الطريق أمام ملعب "حديقة الأمراء"، بالإضافة لقيام الجماهير بإشعال الألعاب النارية في المباراة التي أقيمت منذ ثلاثة أسابيع.

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