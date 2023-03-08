راشفورد: القول باستسلام يونايتد أمام ليفربول مجرد "هراء"

المصدر: وكالات

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قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء إن الخسارة 7-صفر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كانت لقلة التواصل بين اللاعبين ورفض التكهنات بأن لاعبي الفريق استسلموا أثناء الخسارة المهينة.

وحافظ يونايتد على سجله الخالي من الهزائم في 11 مباراة قبل التوجه إلى أنفيلد لكنه تعرض لأسوأ هزيمة منذ خسارته 7-صفر أمام ولفرهامبتون واندرارز في 1931.

وقوبل أداء الفريق بانتقادات من اللاعبين السابقين والنقاد وقال روي كين قائد الفريق السابق "عندما أصبحت الأمور صعبة اختفى (اللاعبون)".

وقال راشفورد للصحفيين قبل مواجهة ريال بيتيس في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم غدا "لم نستسلم..هذا هراء. كنا غير منظمين..نعم.التواصل بيننا كان سيئا..نعم. ولهذا استقبلنا الأهداف.

"يتعلق الأمر بحقيقة أنني أعتقد أن الجميع كان يحاول العودة إلى أجواء المباراة لدرجة أننا ابتعدنا كثيرا عن مبادئ الفريق عند امتلاك الكرة أو خسارتها.

"شعرت أن المهاجمين كانوا يحاولون الضغط فقط كوحدة هجومية، لم نكن على تواصل مع خط الوسط. ثم نفس الشيء بين خط الوسط والدفاع... كنا نتحدث ولكن لا أعتقد أننا كنا متفقين على ما يجب علينا القيام به".

وقال الدولي الإنجليزي إنه من المهم أن يتعلم الفريق من الخسارة وأن يمضي قدما لمباراة بيتيس مضيفا "علينا أن نشعر بالامتنان لأن جدول المباريات مضغوط وسريع".

وتابع "بسبب كافة المبادئ التي كانت لدينا منذ بداية الموسم فنحن في وضع يجعلنا لا نزال نقاتل على جميع الجبهات ولدينا الكثير من المباريات لنخوضها.

"عندما نلعب مباراة مثلما لعبنا ضد ليفربول نريد أن نلعب مجددا في أقرب وقت ممكن لأننا نريد تصحيح ما حدث. آمل غدا أن نتمكن من فعل ذلك".

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