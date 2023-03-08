السجن والحظر لمشجع هاجم حارس إشبيلية أثناء المباراة

المصدر: وكالات

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حكم القضاء الهولندي على أحد مشجعي نادي أيندهوفن بالسجن لمدة شهرين، بعد اقتحامه أرض الملعب وتوجيهه لكمة لحارس مرمى فريق إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وركض مشجع إيندهوفن إلى الملعب في المراحل الأخيرة من المباراة وهاجم حارس إشبيلية الصربي ماركو دميتروفيتش، ودافع حارس المرمى عن نفسه وأطاح بالشاب المعتدي أرضا، وسرعان ما اعتقله مجموعة من حراس الأمن.

ولم يصب حارس مرمى إشبيلية بجروح واشتبك مع المشاغب قبل أن يخرجه رجال الأمن من أرض الملعب.

وقال الادعاء الهولندي الشهر الماضي، إن المتهم صدر بحقه حكمان سابقان في جرائم تتعلق بكرة القدم وأنه كان تحت تأثير الكحول عندما اقتحم أرض الملعب قرب نهاية مباراة أيندهوفن وإشبيلية التي أقيمت في 23 فبراير الماضي وسدد لكمة لدميتروفيتش.

كما فرضت محكمة شرق برابانت حظرًا جديدًا لمدة عامين على دخوله أو حتى تجوله بالقرب من استاد فيليبس في أيندهوفن عندما يلعب إيندهوفن مباريات على أرضه وبين جماهيره.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أقام دعوى تأديبية ضد أيندهوفن بعد الواقعة، ومن المرجح أن يعاقبه.



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