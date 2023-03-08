اجتماع لندن أولى خطوات ريال مدريد لحسم صفقة بيلينغهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، عن آخر التطورات الخاصة بضم نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام، لصفوف نادي ريال مدريد، الصيف المقبل.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، أن فإن مارك، والد جود ووكيله، متواجد في لندن حالياً، لعقد جلسة مع جوني كالافات اللبناني الأصل وحامل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، الذي يعمل مديراً للشؤون الدولية لنادي ريال مدريد، وذلك مناقشة انتقال اللاعب الإنجليزي إلى صفوف الميرنغي في الانتقالات المقبلة.

ويعتبر بيلينغهام هدفاً لريال مدريد في الميركاتو المقبل، ويسعى الميرنغي لحسم الصفقة مبكراً لتجنب الدخول في مزايدة مالية مع ناديي مانشستر سيتي وليفربول، اللذان يسعيان للتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب.

ويرصد ريال مدريد ميزانية محددة لصفقة بيلينغهام، وليس مستعداً لدفع الكثير من الأموال نظير إتمام الصفقة، عكس أندية إنجلترا المنتعشة مالياً.

وخاض بيلينغهام مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم 32 مباراة في كل المسابقات، أحرز خلالها 10 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى.

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