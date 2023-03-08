مسلسل مبابي يعود.. ريال مدريد يجهز لضمه الصيف المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما فشلت الصفقة في الصيف الماضي، وجدد مبابي عقده مع البي سي جي.

وبحسب موقع "Madrid Universal"، فإن ريال مدريد سيفتح الباب من جديد أمام التعاقد مع مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس الميرنغي فلورنتينو بيريز، سيحاول التعاقد مع مبابي لتدعيم صفوف الميرنغي، وأيضاً لتحقيق أحلام جماهير ريال مدريد، التي تُمني نفسها برؤية مبابي في سانتياغو برنابيو بالقميص الأبيض.

وأكد الموقع أن ريال مدريد سيجد صعوبة في التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب المبلغ المطلوب من باريس، مشيراً إلى أنه من المتوقع ألا يقل عن 250 إلى 300 مليون يورو، نظير بيعه نهائياً.

وينص عقد مبابي مع باريس الذي وقعه الصيف الماضي، على الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024، مع إمكانية تجديد العقد لموسم جديد، حال اتفاق الطرفين.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق، إن إدارة باريس سان جيرمان تدرس فكرة بيع مبابي قبل انتهاء عقده، لتجنب رحيله مجاناً.

يذكر أن مبابي أصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان برصيد 201 هدفاً.

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