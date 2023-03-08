لابورتا يكشف ما دار بينه وبين والد ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، ما دار بينه وبين خورخي ميسي، والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، وحقيقة ما إذا فتحا ملف المفاوضات حول عودة "البرغوث" من جديد إلى صفوف النادي الكتالوني من عدمه.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "التقيت خورخي ميسي بالفعل، ولكن لم نتطرق للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة، تحدثنا عن كأس العالم وعن إقامة مباراة تكريم لليو، أنا سعيد من أجله".

وأضاف: "ميسي في باريس سان جيرمان الآن، لذلك لا أريد أن أتحدث عما إذا كان بإمكانه العودة أم لا".

وأكمل: "لو عاد بنا الزمن سأتخذ نفس القرار الذي اتخذناه من قبل بشأن ميسي، النادي فوق أي شيء، وقتها كان علي أن اتخذ قراراً حاسماً بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، وفعلت"، في إشارة إلى ما حدث بخصوص عدم الوصول لاتفاق بين برشلونة وميسي بخصوص استمراره، ما ترتب عليه رحيله لباريس سان جيرمان صيف 2021.

وأكمل: "لن أتحدث عن مستقبل ميسي لأنها مسألة احترام، لقد رأيت ليو في باريس، وهنأته على جائزة ذا بيست".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وهناك العديد من العروض المقدمة له، على رأسها عروض عربية من بعض أندية الدوري السعودي.

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