برشلونة ضد ريال مدريد.. تغيير موعد كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تغيير موعد بداية مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت إسبانيا، يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل المقبل، ولكن الاتحاد الإسباني أكد أنه تم تقديم موعدها ساعة واحدة، لتقام الساعة التاسعة بتوقيت إسبانيا، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

وكان برشلونة فاز على ريال مدريد بهدف نظيف، الخميس الماضي، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

يذكر أن هناك كلاسيكو جديد سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، في بطولة الدوري الإسباني، الأحد 19 مارس الجاري.

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