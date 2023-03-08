ميسي يغازل مبابي ويثني على أدائه مع منتخب فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، مقابلة مع القناة الرسمية للنادي الفرنسي، وتحدث عن اللعب بنفس الفريق مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وعن مواجهتهما في نهائي كأس العالم 2022، كما تحدث عن شعوره بالفترة التي قضاها بين جدران العملاق الباريسي، ومواجهة بايرن ميونخ الليلة.

وقال ميسي: "لدي شعور رائع في باريس سان جيرمان، كلفني العام الأول الكثير للتأقلم، لكني الآن أشعر بالرضا، وبدأت الموسم الحالي بشكل مختلف وحماس كبير".

وتطرق ميسي للحديث عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، حيث قال: "سنفعل المستحيل لقلب الوضعية ضد البايرن والتأهل، هذا هدف الجميع، المباراة ستكون صعبة وستلعب على تفاصيل صغيرة، من الصعب جداً الفوز على ملعبهم، لكنني أعتقد أننا جاهزين لتحقيق ذلك، سنفعل المستحيل للتأهل".

وعن نهائي كأس العالم، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، قال ميسي: "كان لقاء رائعاً وممتعاً للجماهير، مبابي سجل 3 أهداف، وقدم أداء مبهراً مع منتخب فرنسا".

وتابع: "أن تسجل 3 أهداف في المباراة النهائية ولا تفوز بكأس العالم، فهذا أمر يثير الجنون، لكن مبابي سبق له الفوز بكأس العالم، ويدرك جيداً قيمة الشعور بأن تكون بطلاً للعالم، ولكن من الرائع أننا عدنا سوياً بعدها لنلعب في فريق واحد".

وأتم ميسي، قائلاً: "من الرائع مشاركة نفس الفريق مع مبابي، وآمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا مع باريس خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز