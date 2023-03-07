دوري أبطال أوروبا: ساديو ماني العائد "الجوكر" إلى تشكيلة بايرن

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمتلك مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان الباحث عن إزاحة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاعباً "جوكر" بمقدوره ايصال سفينة الفريق البافاري إلى برّ الأمان: ساديو ماني ويرفع به راية التحدي.

حامل لقب كأس أمم إفريقيا مع السنغال، وصيف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب إفريقي للمرة الثانية (بعد 2019)، وصيف ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وبداية واعدة بعد قدومه إلى بايرن ميونيخ: كان عام 2022 كاملاً "تقريباً" للمهاجم المميّز.

تقريباً، لأنه تعرّض لاصابة قوية في عظمة الشظية مطلع نوفمبر الماضي في ملعب أليانز أرينا، وضعته أمام كابوس جراحة أقصته عن مونديال قطر، حيث كان يأمل في صناعة مفاجأة مع "أسود التيرانغا".

قال ماني لمجلة سبورت بيلد "الغياب عن كأس العالم ألمني كثيراً. كنت حزيناً، لكنها أمور تحصل".

تابع "أجبرت على تقبّل الوضع الصعب والبقاء متفائلاً. لم يكن الأمر سهلاً من الناحية الذهنية، لكن هذه التجربة ستساعدني في المستقبل".

بعد غياب 110 أيام، الأطول في مسيرته الاحترافية، عاد ماني في 26 فبراير الماضي على ملعب أليانز أرينا حيث تعرّض للاصابة قبلها بأربعة أشهر.

خاض اللاعب القادم إلى بايرن في صيف 2022 نحو ساعة في ظهورين ضد أونيون برلين (3-1) وشتوتغارت (2-1)، قبل استقبال باريس سان جرمان الأربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

- ساديو جاهز بدنياً 100% -

لخلط الأوراق قبل مواجهة بايرن في المباراة المرتقبة، شدّد ناغلمسان على التقدّم المحرز من السنغالي البالغ 30 عاماً، تاركاً الشك يحوم حول مشاركته أساسياً.

قال المدرّب بعد الفوز الصعب على شتوتغارت والتساوي مع بوروسيا دورتموند في صدارة البوندسليغا "نحن سعداء لعودته. ساديو جاهز بنسبة 100% من الناحية البدنية. عمل كثيراً لكنه يحتاج لاستعادة الايقاع. لم يلعب أو يتدرّب كثيراً".

أضاف ناغلسمان في المؤتمر الصحافي عشية مباراة سان جرمان "لا أعتقد انه سيستهل المباراة، لكننا لم نقرّر بعد. من الهام أيضاً أن نعزّز النوعية على مقاعد البدلاء. إذا لم يلعب ساديو منذ البداية، يمكن أن يلعب دوراً حاسماً بنزوله بديلاً".

من جهته، قال ماني لبيلد "أنا بحالة جيدة. كانت فترة طويلة، لكني بحالة جيدة الآن. تُسعدني العودة إلى الملعب والتواجد بقرب الزملاء. كانت مباراة الذهاب ضد سان جرمان مبكرة نوعاً ما، لكن مباراة الردّ وجدت مكانها في مخيلتي".

خلال فترة اصابته، تقدّم الفرنسي كينغسلي كومان ليلعب دور النجومية في هجوم بايرن، فسجّل خمسة اهداف في فبراير، بينها هدف الفوز في ملعب بارك دي برانس ضد فريقه السابق، في حين يشغل مركز رأس الحربة الاساسي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي هزَّ الشباك السبت في الدوري.

قبل اصابته، لم يضع ناغلسمان مهاجمه السنغالي على مقاعد البدلاء، سوى مرتين في 23 مباراة خاضها فريقه.

دخل في الدقيقة 63 ضد شتوتغارت مع الدولييين لوروا سانيه وسيرج غنابري، بدلاً من كومان، تشوبو-موتينغ وموسيالا، ويتعيّن عليه العمل لاستعادة مركزه الأساسي.

تحدّ كبير سيصبح سهلاً بحال بروزه ضد سان جرمان الأربعاء، ليضيف قطعة ناقصة في خريطة المدرب ناغلسمان خلال الخط المستقيم الأخير لنهاية الموسم.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز