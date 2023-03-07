بسبب العروض السعودية.. برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل نادي برشلونة في سباق مع الزمن، لإعادة نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه في شهر يونيو المقبل، قبل أن يبدأ في دراسة العروض السعودية المقدمة له.

وكشفت تقارير صحفية، عن دخول برشلونة في محادثات مع لاعب باريس سان جيرمان الحالي، لبحث إمكانية عودته إلى صفوف النادي الكتالوني، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لإقناع ميسي بالعودة إلى صفوفه مرة أخرى، مؤكدة أن البلوغرانا يأمل في حسم الأمر مبكراً مع ميسي، في ظل وجود عروض مالية مغرية على طاولة اللاعب الأرجنتيني من بعض الأندية السعودية، التي تستهدف هي الأخرى خطفه بعد نهاية الموسم.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة أكد في وقت سابق، أن ميسي مرحب بعودته في أي وقت إلى صفوف برشلونة، كونه جزء من تاريخ النادي.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد النجاح في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف نادي النصر، يناير الماضي.

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