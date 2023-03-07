بسبب أحداث نهائي دوري الأبطال.. الاتحاد الأوروبي يعوض جماهير ليفربول مالياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتهت أزمة نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم الماضي بين ريال مدريد وليفربول، بشكل نهائي، باعتذار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لجماهير ليفربول، التي كانت متهمة بإثارة الشغب.

وتقدم الاتحاد الأوروبي بشكر خاص لجماهير ليفربول على التعامل مع الأحداث، التي كانت من الممكن أن تفسد الليلة الختامية للبطولة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تم إسدال الستار على هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر إعادة ثمن تذاكر المباراة لجماهير ليفربول، المقدرة بـ 3 مليون باوند.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن جماهير ليفربول منعت كارثة قتل جماعية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، وشدد على أن لولا حكمة جماهير الريدز في هذه الأحداث، لكانت الأمور تطورت بشكل كبير وكان من الممكن أن تحدث كارثة، لكنها حافظت على هدوئها.

وأكدت الصحيفة أن مجموعات مشجعي ليفربول، رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي بإعادة ثمن التذاكر، وإنهاء هذه الأزمة.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بتعويض جماهير ليفربول، بعدما سبق واتهامها بالتسبب في هذه الأحداث، ولكن لجنة تقصي الحقائق برأت جماهير الريدز من أي أعمال شغب سبقت اللقاء.

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