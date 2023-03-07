بعد صدمة ليفربول.. مانشستر يونايتد يستهدف ضم هاري كين ومحمد قدوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الطلب الذي تقدم به مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ، لإدارة النادي الإنجليزي، بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها الشياطين الحمر، على يد ليفربول، بسبعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "talksport"، فإن تين هاغ طلب من إدارة مانشستر يونايتد، دعم الخط الهجومي للفريق الإنجليزي، بالتعاقد مع محمد قدوس لاعب منتخب غانا ونادي أياكس أمسترادم الهولندي.

وأكدت الشبكة، أن تين هاغ يتابع محمد قدوس الذي سجل هدفين مع غانا في كأس العالم 2022، ومعجب بتطوره مع أياكس الهولندي ومنتخب بلاده.

وأشارت الشبكة إلى أنه بخلاف صفقة قدوس، هناك رغبة مشتركة بين تين هاغ وإدارة مانشستر يونايتد، في التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام، مشيرة إلى أن الأمر لن يكون سهلاً، في ظل اعتماد توتنهام على اللاعب الإنجليزي، واعتباره نجم الفريق الأول.

وأكد الموقع أن مانشستر يونايتد سيجد منافسة قوية مع بايرن ميونخ الألماني، الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع هاري كين الصيف المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز