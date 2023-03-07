باريس سان جيرمان يرحب برحيل نيمار بعد انتهاء موسمه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير عالمية، موقف باريس سان جيرمان من بيع نيمار دا سيلفا نجم الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكاحل، سيغيب على أثرها عن الملاعب مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، بعدما تقرر خضوعه لجراحة عاجلة في قطر.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار ما زال يعارض فكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان خاصة إن عقده مستمر حتى 2025، في الوقت الذي يرحب فيه المستشار الفني للبي سي جي لويس كامبوس، ببيع اللاعب البرازيلي الصيف المقبل.

ورغم رغبة نيمار في البقاء مع باريس سان جيرمان، واستهدافه العودة بقوة بعد التعافي من الإصابة، لكن كامبوس يرى أن الحل الأفضل هو بيع اللاعب في الصيف المقبل، خاصة بسبب تكرر إصاباته في الفترة الأخيرة.

يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن، أمس الاثنين، أن نيمار بحاجة إلى جراحة عاجلة في أربطة الكاحل الأيمن، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

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