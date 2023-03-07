رغم اقتناص لقبه.. روبي فاولر: صلاح أسطورة وأقوى سلاح في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق أسطورة نادي ليفربول روبي فاولر، على إنجاز الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، بعدما اقتنص منه لقب الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن صلاح يعتبر أسطورة وأقوى سلاح في الفريق حالياً.

وقال روبي فاولر لصحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية: "لقد سألني الناس عن شعوري، ولكي أكون صادقاً، أنا سعيد للغاية من أجل صلاح، أنا من مشجعي ليفربول، وأحمل تذاكر النادي الموسمية، أريد أن أرى المهاجمين يسجلون الأهداف ويحطمون الأرقام القياسية حتى لو كان ذلك على حساب أرقامي القياسية".

وواصل: "لن أتحدث بشكل دبلوماسي، خضت مسيرة رائعة، وحققت رقماً مميزاً والآن هذا الرقم يخص صلاح، كلما سجل المزيد من الأهداف، ليفربول يصبح لديه فرصة للظهور بشكل أفضل".

وأكمل: "في الأسبوع الماضي حطم صلاح الرقم القياسي لستيفن جيرارد على المستوى الأوروبي، والآن حطم الرقم على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي، صلاح بالفعل أسطورة، وما يفعله يعزز إرثه في ليفربول".

وأكد فاولر إلى أن إحصائيات صلاح لا تصدق، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط، ولكن بالمعدل المذهل الذي يحقق به هذه الأهداف، رغم الانتقادات التي يتعرض لها، مضيفاً أن صلاح هو أقوى سلاح في ليفربول.

وأتم فاولر، قائلاً: "صلاح خطير، يُمكنه استغلال سرعته في الهروب من المدافعين وكذلك على مستوى استخدام جسده للاحتفاظ بالكرة، إنه غير تقليدي، ولاعب رائع بشكل فريد، هو جائع دائماً لتسجيل الأهداف، ويريد دائماً المزيد".

يذكر أن محمد صلاح (129 هدفاً) حطم رقم روبي فاولر (128 هدفاً) كأكثر من أحرز أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي.

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