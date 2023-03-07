فينيسيوس يرفض نصيحة أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد نصيحة مدربه كارلو أنشيلوتي وكذلك زملائه، بتجنب الاستفزازات التي يتعرض لها من جانب الخصوم.

وبحسب قناة "cuatro" الإسبانية، فإن أنشيلوتي ولاعبي ريال مدريد، نصحوا فينيسيوس بتجنب الاستفزازات التي يتعرض لها، سواء من لاعبي الخصوم أو من الجماهير، وذلك حتى يستمر في تطوره، لكن اللاعب البرازيلي رفض تقبل الأمر.

وأشارت القناة إلى أن فينيسيوس سجل 18 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ويرى أنشيلوتي أن اللاعب بإمكانه أن يتطور بشكل أكبر إذا تجنب هذه الاستفزازات التي تهدف إلى إخراجه عن تركيزه.

وحصل فينيسيوس على 11 بطاقة صفراء كواحد من أكثر حاملي البطاقات الملونة في ريال مدريد، وأغلبها جاء بسبب الاشتباكات مع لاعبي الخصوم، وهو ما حذره منه كارلو أنشيلوتي، إلا أن اللاعب لم يستجب حتى الآن، حسب القناة الإسبانية.

وشهدت الفترة الماضية، تعرض فينيسيوس للكثير من الهتافات العنصرية من جانب جماهير الخصوم، الأمر الذي دفع ريال مدريد لتصعيد القضية إلى الجهات المسؤولة بهدف حماية اللاعب.

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