بعد الخسارة التاريخية أمام ليفربول.. ضربة جديدة لمانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، مهدداً بالإيقاف، وحرمان فريقه من جهوده لمدة 5 مباريات.

وكشفت تقارير صحفية، قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن واقعة برونو فيرنانديز في مباراة ليفربول الأخيرة، بعدما دفع الحكم المساعد، وظهر منفعلاً بسبب إحدى القرارات التحكيمية.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الاتحاد الإنجليزي قرر فتح تحقيق في واقعة دفع برونو فيرنانديز للحكم المساعد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن برونو فيرنانديز أصبح مهدداً بالإيقاف لمدة 5 مباريات، كعقوبة على سلوكه مع الحكم المساعد، ليصبح الأمر بمثابة ضربة جديدة تنتظر مانشستر يونايتد الجريح، الذي لم يستفق بعد من خسارته الثقيلة أمام ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد خسر من ليفربول بسبعة أهداف دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، في مفاجأة غير متوقعة.

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