أول قرار من مدرب مانشستر يونايتد بعد الخسارة التاريخية أمام ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قراراً حاسماً، تجاه لاعبي الشياطين الحمر، في أعقاب الخسارة التاريخية التي تعرض لها اليونايتد أمام ليفربول.

وكان مانشستر يونايتد خسر بنتيجة ثقيلة أمام ليفربول (0/7)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تين هاغ طالب لاعبي مانشستر يونايتد بالحضور إلى مركز التدريب صباح اليوم عقب ساعات قليلة من انتهاء المباراة، مشيرة إلى أن اللاعبين حضروا لمركز التدريب في التاسعة صباحاً بينما تواجد تين هاغ قبلهم بساعتين.

وجاء قرار تين هاغ بإجبار لاعبي مانشستر يونايتد على الحضور مبكراً لمقر النادي كنوع من أنواع العقاب لهم، مع تكثيف الجرعات التدريبية والأحمال البدنية عليهم، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرضوا لها أمام ليفربول.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ريال بيتيس الخميس المقبل، في ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

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