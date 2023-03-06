حظر مدى الحياة.. ليفربول يفتح تحقيقاً عاجلاً بسبب واقعة الاقتحام أمام مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر ليفربول بيانًا رسمياً أعلن خلاله فتح تحقيق فوري، بسبب المشجع الذي اقتحم ملعب أنفيلد خلال مباراة مانشستر يونايتد، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بسبعة أهداف دون رد لصالح الريدز.

وجاء في بيان ليفربول الرسمي: "المشجع ركض إلى أرض الملعب خلال الاحتفال بالهدف السابع واصطدم بلاعبي ليفربول، كانت هناك مخاطر لإصابة أحدهم، ولا عذر لهذا السلوك الغير مقبول، وتعتبر سلامة وأمن اللاعبين والمشجعين أمر بالغ الأهمية".

وتابع: "ليفربول سيتبع إجراءات العقوبات الخاصة وقد يتم منع هذا الشخص من حضور مباريات الفريق حتى انتهاء التحقيقات، وإذا ثبت إدانته بارتكاب جريمة دخول الملعب بدون إذن، فقد يواجه الجاني حظراً مدى الحياة من دخول أنفيلد وكل ملاعب الدوري الإنجليزي، هذه الأعمال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لقطة أظهرت غضب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بالرغم من تحقيق فريقه لانتصار تاريخي خلال هذه المواجهة، وذلك بسبب اقتحام المشجع لأرضية الملعب.

وخلال تجمع لاعبي ليفربول للاحتفال معاً، بالهدف السابع الذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو، ركض مشجع أفلت من رجال الأمن، وتوجه نحو اللاعبين، ليتزحلق نحو آندي روبرتسون مدافع ليفربول ويسقطه أرضاً، وبعدها تمكن رجال الأمن من الإمساك به وسحبه إلى الخارج.

وخلال خروج المشجع، توجه له كلوب، وبدأ بالصراخ عليه، وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى أن كلوب كان يوبخه بسبب نزوله الخطير الذي كان من الممكن أن يصيب روبرتسون أو أي لاعب آخر في ليفربول.

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