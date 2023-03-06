بين 129 هدفاً.. صلاح يختار هدفه الأفضل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، هدفه الأفضل مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي، بين الأهداف الـ 129 التي أحرزها في البريميرليغ رفقة الليفر.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي متفوقاً على روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفاً، بعدما سجل ثنائية بمرمى مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي انتهى بسبعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، رداً على سؤال متعلق بالهدف الأفضل له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي: "هدفي الأفضل هو الهدف الأخير الذي أحرزته أمام مانشستر يونايتد".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 12 هدفاً في شباك اليونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي، وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد 6 مباريات متتالية بجميع المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز