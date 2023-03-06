ما يفعله جنوني.. كلوب يتغنى بإنجازات محمد صلاح مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب، بالإنجازات التاريخية التي يحققها الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، والتي كان آخرها اقتناصه لقب الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدفين في مواجهة مانشستر يونايتد، أمس الأحد، التي انتهت بفوز ليفربول بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، ليصل إلى 129 هدفاً في البريميرليغ مع الريدز، ويتفوق على روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفاً.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "صلاح لاعب مميز جداً، علينا أن نفخر بما يحققه، ما يفعله أمر جنوني، سجل 129 هدفاً مع ليفربول، وبات الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "عندما يرحل صلاح عن ليفربول، سيدرك الناس أنه كان لديهم شيء مميز، وسيتمنون له كل التوفيق".

وعن النتيجة التاريخية لليفربول على المان يونايتد، قال المدرب الألماني، مازحاً: "لا أتمنى أن يحقق مدرب غيري هذا الفوز الكبير خلال الـ 10 أعوام المقبلة".

وتابع: "قولت قبل المباراة أن تفوق مانشستر يونايتد هذا الموسم، لن ينعكس بالضرورة على مباراتنا ضده".

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