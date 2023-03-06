بعد تحطيم رقمه القياسي.. روبي فاولر يوجه رسالة لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هنأ روبي فاولر نجم ليفربول السابق، الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز الحالي، بعدما كسر رقمه القياسي المُسجل باسمه كهداف ليفربول التاريخي.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفاً، متفوقاً على روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفاً.

وكتب روبي فاولر عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أقدم التهاني الحارة لمو صلاح، أحد أساطير ليفربول".

ووصل صلاح إلى 129 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، خلال 205 مباراة، منذ انضمامه إلى صفوف الريدز صيف 2018/2017.

وبشكل عام سجل صلاح 178 هدفاً مع ليفربول في 290 مباراة، يحتل بها المركز السابع بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للريدز، بفارق 5 أهداف عن روبي فاولر صاحب المركز السادس.

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