بعد الخماسية التاريخية.. لعنة ليفربول تصيب ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء الانتصار التاريخي الذي حققه ريال مدريد على ليفربول 0/5 قبل أسبوعين، على أنفليد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتحول إلى لعنة أصابت الميرنغي.

ومنذ ذلك الحين لم يحقق ريال مدريد أي انتصارات، وواصل عروضه المتواضعة بالأمس بالجولة 24 من الدوري الإسباني، وتعادل سلبياً أمام ريال بيتيس، إذ لم يقدم الريال منذ فوزه التاريخي على ليفربول أفضل مستوياته، ووقع في فخ النتائج السلبية ثلاث مرات، الأمر الذي أصاب جماهيره بالإحباط.

وخاض ريال مدريد ثلاث مباريات بعد مواجهة ليفربول، فشل في تحقيق الفوز بأي منها، حيث تعادل مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني، وخسر من برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخلال المباريات الثلاث أحرز ريال مدريد هدفاً واحداً، جاء في شباك أتليتكو مدريد (1/1)، واستقبل هدفين، من برشلونة (هدف) وأتليتكو (هدف)، فيما انتهت مواجهة ريال بيتيس بالتعادل السلبي.

وزادت مهمة ريال مدريد صعوبة، بالحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، في ظل تفوق برشلونة واحتلاله صدارة جدول ترتيب "الليغا" حتى الآن برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن الميرنغي صاحب الوصافة.

وفي شأن متصل أبدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، استياءه من أداء الميرنغي أمام ريال بيتيس في لقاء الأمس، وبحسب شبكة "relevo" الإسبانية، فإن بيريز تحدث مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مباشرة عقب المباراة في غرفة الملابس.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن حديث بيريز الطويل مع أنشيلوتي، تسبب في تأخر المدرب الإيطالي عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.



وأوضحت أن بيريز لا يتحدث عادة مع أنشيلوتي عقب كل مباراة، لكنه يتدخل في مواقف محددة، مشيرة إلى أن بيريز أبلغ أنشيلوتي بأنه غير سعيد بالقرارات التي اتخذها المدرب في المباريات الأخيرة.

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