عرض سعودي يهدد استمرار بنزيما مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى كريم بنزيما نجم ريال مدريد، عرضاً مغرياً للرحيل عن صفوف الميرنغي، في ظل انتهاء تعاقده مع الريال بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "Relivo" الإسبانية، تلقى بنزيما عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الشبكة، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يشعر بالقلق من إمكانية قبول بنزيما للعرض والرحيل عن صفوف الميرنغي، وعدم تجديد عقده.

وشددت الشبكة الإسبانية، على أن تمسك بيريز بتجديد عقد بنزيما رغم تقدم اللاعب في العمر، يأتي بسبب الإضافة الفنية التي يمثلها المهاجم الفرنسي، واعتباره جزء مهماً في القوام الرئيسي للريال.

وتزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول إمكانية استقطاب نجوم عالمية جدد للدوري السعودي، بعد النجاح في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى صفوف نادي النصر، يناير الماضي.

ولا يعتبر بنزيما اللاعب الوحيد المطلوب في الدوري السعودي، حيث أكد تقارير عالمية من قبل أن هناك اهتماماً من جانب الأندية السعودية بضم العديد من النجوم في الموسم المقبل، مثل ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولوكا مودريتش.

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