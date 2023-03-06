«كوب الشاي» وسيلة صلاح للاحتفال بإنجازه التاريخي مع ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عبر الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، عن سعادته الكبيرة، بانتصار فريقه الكبير أمام مانشستر يونايتد 0/7، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، واقتناصه لقب هداف ليفربول التاريخي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستحق الاحتفال بكوب شاي مع أسرته.

وجاءت أهداف ليفربول أمام مانشستر يونايتد عن طريق كل من كودي جاكبو "هدفين"، محمد صلاح "هدفين"، داروين نونيز "هدفين"، فيرمينو هدف، وأصبح صلاح الهداف التاريخي للريدز في البريميرليغ، برصيد 129 هدفاً، متفوقاً على روبي فاولر نجم ليفربول السابق صاحب الـ 128 هدفاً.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الانتصار بسباعية أمر مميز للغاية، نحتاج فقط أن نحافظ على تواضعنا ونفوز بالمباريات ونواصل، لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه".

وأضاف: "كنا نعرف أن مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد منذ بداية الموسم، كان الانتصار هو الشيء الأهم بالنسبة لنا، وأتمنى أن يمنحنا ذلك الفوز دفعة للأمام لتحقيق أهدافنا، نحتاج فقط إلى الاستمرار ولعب كرة القدم".

وتابع: "الأمل لا يزال قائماً في إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، نتواجد في المركز الخامس حالياً، ويفصلنا 3 نقاط عن توتنهام الرابع وتتبقى لنا مباراة مؤجلة".

وعن إنجازه التاريخي، قال محمد صلاح: "أعيش أسعد أيام حياتي، لقب الهداف التاريخي لليفربول كان هدفي منذ الانضمام للريدز عندما بدأت في تحقيق أرقام بارزة في موسمي الأول مع الفريق".

واختتم صلاح تصريحاته، قائلاً: "هذا الإنجاز يستحق الاحتفال، سأشرب الشاي مع أسرتي، ثم أنام".

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