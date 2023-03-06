منها 4 لصلاح.. أرقام قياسية بالجملة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي تعرض فيها الأخير لهزيمة ثقيلة، العديد من الأرقام القياسية.

وخسر مانشستر يونايتد من ليفربول بنتيجة 0/7، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول كل من كودي جاكبو "هدفين"، محمد صلاح "هدفين"، داروين نونيز "هدفين"، فيرمينو هدف.

وشهدت المباراة العديد من الأرقام القياسية، تمثل أولها في تعرض مانشستر يونايتد للخسارة بنفس النتيجة للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق وخسر من قبل بسباعية نظيفة من بلاكبيرن روفرز عام 1926، وأستون فيلا عام 1930، وولفرهامبتون عام 1931، كما خسر مانشستر يونايتد من ليفربول بسباعية أيضاً عام 1908، لكن وقتها أحرز اليونايتد أهدافاً ولم تنته المباراة بسباعية نظيفة للريدز.

وتعتبر هذه المرة هي الأولى منذ عام 1908، التي يسجل فيها 3 لاعبين (صلاح، نونيز، جاكبو) من ليفربول هدفين في مباراة واحدة أمام اليونايتد، وبشكل عام فهم رابع ثلاثي في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل كل منهم هدفين في نفس المباراة، وأول مرة منذ عام 1999، عندما أحرز كول ويورك وسولشاير لمانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست.

وتواصلت الأرقام السلبية التي وقع فيها مانشستر يونايتد، حيث سجل الشياطين الحمر هدفاً واحداً في آخر 8 مباريات على ملعب أنفليد، مقابل 18 هدفاً لليفربول خلال نفس العدد من المباريات، وسجل ليفربول 21 هدفاً في آخر 5 مباريات ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 12 هدفاً في شباك اليونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي، كما انفرد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي، بوصوله للهدف 129 متخطياً روبي فاولر، وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالبريميرليغ.

وخسر يورغن كلوب مدرب ليفربول على ملعبه أمام اليونايتد أول مباراة له فقط، لكنه حقق بعدها 5 انتصارات و3 تعادلات، في 8 مباريات متتالية بلا هزيمة أمام الشياطين الحمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز