رونالدو يرسل طائرة مساعدات إلى ضحايا زلزال سوريا وتركيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أرسل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، طائرة مليئة بمواد الرعاية والمساعدة لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، بعدما تأثر بشدة بالمشاهد المأساوية التي خلفت أكثر من 50000 قتيل، حسب ما أشارت صحيفة «ديلي ميل».

ودفعت أسطورة البرتغال، إلى إرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا وتضمنت تكاليف الخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن هناك أملاً بأن لفتة رونالدو، ستشجع الشخصيات الرياضية الأخرى على أن تحذو حذوها في الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة بعدما ظهرت لقطات مصورة يوم الجمعة الماضي، لرونالدو وهو يحيي صبي سوري، كان قد أعلن أن حلمه هو لقاء مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وأوضحت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات الخيرية، إذ سبق ودفع رونالدو 83 ألف دولار تكاليف جراحة في رأس الطفل، وتبرع بمبلغ 165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال، وكذلك مليون جنيه إسترليني للمستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

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