لابا كودجو يتحدى رونالدو آسيوياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ينافس التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الاستفتاء الشهري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأفضل نجوم فبراير 2023، في منطقة غرب آسيا، وأوضح الاتحاد القاري، أن لابا لا يزال يظهر في قائمة نجوم الشهر لمرات عديدة، بفضل مستواه المتقدم، بعدما عزز موقعه في صدارة هدافي دوري أدنوك للمحترفين بتسجيله 20 هدفاً، ومنها 4 أهداف خلال فبراير الماضي، أما رونالدو، فأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه قدم مستوى رائعاً للغاية في فبراير الماضي، بتسجيله 8 أهداف في الدوري السعودي، ومنها هدف في مرمى الفتح، و4 أهداف «سوبر هاتريك» في شباك الوحدة، و3 أهداف «هاتريك» في مرمى ضمك، ليقود النصر إلى قمة الترتيب العام للمسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الأفضل، تضم أيضاً، اللاعبين، أوديون إيغالو لاعب الهلال السعودي، اسو رستم لاعب الشرطة العراقي، مهدي عبد الجبار لاعب المنامة البحريني، عمر السومة لاعب العربي القطري.

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