مبابي.. الهداف التاريخي لسان جيرمان

المصدر: باريس - أ ف ب

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بات نجم سان جرمان كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 201 هدف في مختلف المسابقات، بعدما سجل الهدف الرابع لفريق العاصمة الفرنسية في مرمى نانت، في المباراة التي انتهت بفوز سان جرمان 4-2 أول من أمس في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ودخل مبابي المباراة متساوياً مع الأوروغوياني اديسنون كافاني، صاحب الرقم التاريخي في عدد الأهداف، وبتسجيله الهدف في مباراة أول من أمس يصبح مبابي الهداف التاريخي الجديد، وجاءت أهدافه في 247 مباراة منذ انتقاله إلى سان جرمان قادماً من موناكو في صفقة ضخمة.

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