سيتي يهزم نيوكاسل ويطارد أرسنال على صدارة بريميرليغ

المصدر: أ ب

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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا غاليا على نيوكاسل بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

أحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي فيل فودين فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بعدما توغل فى منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب وسددها على يسار حارس نيوكاسل.

وسجل الهدف الثانى برناردو سيلفا فى الدقيقة 67 من الشوط الثانى من تمريرة سحرية من النرويجى إيرلينغ هالاند.

مانشستر سيتي فى المركز الثانى برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 41 فى المركز الخامس.

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