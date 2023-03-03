الأرجنتين تعلن عن تشكيلة وديتي الاحتفال بالفوز بالمونديال

المصدر: أ ب

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يحتفل منتخب الأرجنتين لكرة القدم بالفوز بكأس العالم 2022 مع مشجعيه في مباراتين وديتين على أرضه ضد منتخبي بنما وكوراساو في مارس الجاري.

أعلن المدير الفني لمنتخب التانغو، ليونيل سكالوني، يوم الجمعة عن تشكيلة تضم 35 لاعبا، على رأسهم النجمان ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وأعضاء آخرون في الفريق الفائز بمونديال قطر.

في مباراته الأولى منذ فوزه على منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، من المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره البنمي في 23 مارس على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس. وبعدها بخمسة أيام، يستضيف منتخب كوراساو في ودية أخرى بمدينة سانتياغو ديل إستيرو شمالا.

وكمكافأة على أدائه المتميز مع مانشستر يونايتد، تم ضم المهاجم أليخاندرو غارناشو إلى التشكيلة.

كان سكالوني، البالغ من العمر 44 عاما، مدد في وقت سابق من هذا الأسبوع عقده مع منتخب التانغو حتى نهاية كأس العالم 2026.

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