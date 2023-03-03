كورتوا: مُحبط بسبب الخسارة من برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عبر حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، عن حزنه، بسبب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام برشلونة.

وكان ريال مدريد خسر من برشلونة على ملعبه سانتياغو بيرنابيو ووسط جماهيره، بهدف دون رد سجله ميليتاو بالخطأ في مرماه، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكتب كورتوا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مُحبط من نتيجة الأمس، لكني مقتنع بأن الأمر لم ينتهي بعد".

ويشير كورتوا إلى قدرة ريال مدريد على تعويض الخسارة خلال مواجهة العودة أمام برشلونة، والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وريال مدريد، 5 أبريل المقبل، على ملعب كامب نو معقل البلوغرانا.

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