دوري أبطال أوروبا.. باريس يكشف موقف حكيمي ونيمار من مباراة بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، موقف الدولي المغربي أشرف حكيمي والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من مواجهة بايرن ميونخ، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، المقرر لها الأربعاء 8 مارس الجاري.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة باريس ونانت بالدوري الفرنسي: "في البداية أرفض الإجابة على أي سؤال يتعلق بأشرف حكيمي، بخصوص اتهامه في قضية اغتصاب".

وتابع: "بالنسبة لموقف حكيمي من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ، هو شارك في التدريبات الجماعية اليوم لبضع دقائق لكنه لم يتعاف بشكل كامل، وسيتدرب يومي الأحد والإثنين، وسيتواجد في مباراة بايرن ميونخ، لكنه لن يتواجد في مواجهة نانت غداً في الدوري".

وبخصوص نيمار، قال غالتييه أن النجم البرازيلي سيتواصل غيابه ولن يلحق بمواجهة بايرن ميونخ بسبب الإصابة، مشيراً إلى أن عدم لحاقه بهذه المواجهة ستعد خسارة كبيرة لباريس.

وأكد غالتييه أنه لا يريد تشتيت انتباه فريقه بمواجهة بايرن ميونخ، مشيراً إلى أنه من المهم الفوز بلقب الدوري الفرنسي.

وعن مواجهة نانت، قال مدرب باريس: "نانت منافس خطير، وفريق يُمكنه تغيير الأنظمة، أحترمه كثيراً ولابد أن يكون هناك اهتماماً كبيراً بتلك المباراة".

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