فيرمينو يبلغ كلوب برحيله عن ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير إعلامية، عن قرار روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول، بشأن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، سيغادر فيرمينو ليفربول في الصيف مجانًا، مشيرة إلى أن اللاعب أخبر مدربه يورغن كلوب بقراره.

وأشارت الشبكة إلى أن فيرمينو، اجتمع مع كلوب على هامش تدريب اليوم الجمعة، وأكد له إنه سيقاتل مع ليفربول حتى اليوم الأخير في عقده، وقراره بالرحيل يأتي لرغبته في اتخاذ خطوة جديدة مع عائلته.

وأكدت الشبكة أن فيرمينو لم يختار ناديه الجديد بعد، لكن المؤكد أنه لن يجدد عقده مع ليفربول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز