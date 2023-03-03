كلوب: لست مهتماً بقوة مانشستر يونايتد.. وفابينيو مكنسة كهربائية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، إنه ليس مهتماً بقوة مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه إيريك تين هاغ، مشيراً إلى أنه يعتبر البرازيلي فابينيو لاعب الريدز، مثل المكنسة الكهربائية.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفية الخاص بمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد المقبلة: "لاعبو ليفربول على أتم الاستعداد بدنياً وذهنياً للمباراة، لا توجد أي غيابات جديدة، تياغو مازال مُصابًا، وكذلك لويس دياز، والأقرب للعودة من اللاعبين المُصابين، هو جو غوميز، لكنه مازال غير قريب من اللعب".

وتابع: "الديربي أمام مانشستر يونايتد بحاجة إلى عاطفة، وكذلك المهارات، دائماً ما أتطلع قدماً لهذه المباراة، إنها مباراة كبيرة، اليونايتد يقضي موسماً أفضل بكثير لكن هذا لا يعني أي شيء بهذه المواجهة".

وواصل: "اليونايتد حقق كأس الرابطة، لكن لا يوجد وقت للاحتفال، تحقيق اليونايتد لكأس الرابطة ليس له علاقة بنا، لست مهتما بما يقوم به اليونايتد لكني أحترمه فقط، أرى أن اليونايتد يملك العديد من اللاعبين المميزين، لا أفكر في تأثير تين هاغ، ولست متفاجئاً بما يفعله.

وعن مستوى البرازيلي فابينيو، قال كلوب: "معاناته كانت واضحة، الجميع يُمكنه أن يرى بأنه لم يقدم أفضل مستوى له، ولكنه يتحسن الآن، كنت سعيداً بأدائه في مباراته الأخيرة، فابينيو هو المكنسة الكهربائية بالنسبة لنا".

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن مواجهة مانشستر يونايتد المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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