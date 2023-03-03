بعد خسارة الكلاسيكو.. الكشف عن موعد رحيل أنشيلوتي من ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، تطورات مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع الميرنغي، بعد الخسارة التي تعرض لها الريال من برشلونة بهدف دون رد، أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب شبكة "Relivo"، فإن أنشيلوتي بات قريباً بشكل أكبر من تدريب منتخب البرازيل، مشيرة إلى أنه بنسبة كبيرة سينتقل المدرب الإيطالي إلى مهمته الجديدة بعد نهاية الموسم الجاري.

وأكدت الشبكة أن هذا الأمر سيعتمد بشكل أكبر على نتائج ريال مدريد المقبلة، لاسيما على الصعيد الأوروبي.

وكان أنشيلوتي نفى من قبل رحيله عن الريال لتدريب منتخب البرازيل، في الوقت الذي تؤكد فيه أكثر من وسيلة إعلامية عالمية، أن المدرب الإيطالي ستكون محطته المقبلة مع منتخب السيليساو خلفاً لتيتي.

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