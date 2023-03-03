هل خان رونالدو جورجينا؟.. فتاة فنزويلية تدلي بتصريحات خطيرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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زعمت فتاة فنزويلية تدعى جورجيلايا، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على علاقة بها منذ شهر مارس العام الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، والتصريحات على لسان جورجيلايا، فإنها طلبت من رونالدو التقاط صورة تذكارية معه أثناء تواجده في معسكر منتخب البرتغال الذي أقيم بمدينة فيلا نوا دغايا البرتغالية، وفور نشر الصورة عبر حسابها على "إنستجرام" تلقت رسالة من رونالدو، وطلب لقاءها، مشيرة إلى أن المقابلة لم تقتصر على التعارف، بل تعدت إلى خيانة جورجينا.

وقالت جورجيلايا: "وافقت على الذهاب لغرفة رونالدو للتحدث فقط، والتعارف، أو الحصول على مزيد من الصور، لم أكن أعتقد أكثر من ذلك، لكنه كان بارعاً في استخدام شهرته".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن خيانة رونالدو لشريكته جورجينا رودريغيز، من المؤكد أنها ستؤثر على علاقتهما، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها رونالدو مثل هذه الاتهامات، حيث سبق واتهمته فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، باغتصابها عام 2009، قبل أن ترفض القاضية الأمريكية بمدينة لاس فيغاس الدعوى المقدمة منها، وتؤكد براءته.

يذكر أن رونالدو لديه طفلتين من جورجينا، الذي ارتبط بها عام 2016.

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