«يويفا» يحقق في الاتهامات الموجهة لبرشلونة

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) معلومات من نظيره الإسباني حول التحقيق في مدفوعات نادي برشلونة المزعومة لمسؤول تحكيم سابق، كما أعلن الأمين العام للاتحاد المحلي للعبة أندرو كامبس أمس.

وأوضح كامبس خلال مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد الإسباني أن الاتحاد «جاهز لتنفيذ أي إجراء آخر قد يطلبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منه».

أشار كامبس إلى أن إدارة النزاهة في الاتحاد الإسباني، وهي خلية مستقلة عن مسؤولي الاتحاد، تلقت المعلومات المطلوبة من نادي برشلونة والاتحاد الإسباني ولجنة الحكام، وأنها تقوم بإجراء دراسة متعمقة حول ما أطلقت عليها الصحافة الإسبانية اسم «قضية نيغريرا».

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