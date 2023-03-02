تمهيداً لإقالة بوتر.. تشيلسي يفاضل بين زيدان وإنريكي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي تشليسي حدد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ولويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا السابق، ليتولى واحد منهما تدريب البلوز، خلفاً للمدرب الحالي غراهام بوتر.

ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات تحت قيادة بوتر، وحقق فوزاً وحيداً في 11 مباراة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن قرار الإقالة يقترب من بوتر، مشيرة إلى أن إدارة تشيلسي تنتظر الاتفاق مع البديل أولاً قبل إنهاء التعاقد مع المدرب، على أن يكون المدرب الجديد واحد بين زيدان وإنريكي.

وابتعد زيدان عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، بينما رحل لويس إنريكي عن تدريب إسبانيا، بعد كأس العالم 2022.

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