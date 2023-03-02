محامية حكيمي تعلق على اتهامه في قضية اغتصاب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّقت محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، على اتهامه في قضية محاولة الاعتداء على شابة فرنسية، داخل منزله في باريس.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن المحامية أكدت أن الاتهامات الموجهة ضد حكيمي باطلة.

وأضافت المحامية التي تدعى فاني كولين، قائلة: "حكيمي يضع نفسه رهن إشارة العدالة، لأنه واثق من براءته".

وأكدت الصحيفة الفرنسية إن باريس سان جيرمان، يدعم حكيمي ويضع ثقته في العدالة.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قررت فتح تحقيق، بسبب الاتهامات المقدمة من جانب الشابة، لكشف ملابسات القضية.

وأكدت الشابة في أقوالها إنها تعرفت على حكيمي منتصف يناير الماضي، عبر موقع "إنستجرام"، وبعدها التقت به في منزله، وهناك تعرضت لمحاولة اغتصاب بحسب أقوالها لرجال الشرطة.

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