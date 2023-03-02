أنشيلوتي عن فينيسيوس: أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب الميرنغي، يعتبر أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم، وذلك خلال تصريحاته عن مباراة برشلونة الليلة، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وقال أنشيلوتي: "نحن نستعد كالعادة للمباراة بكل ثقة، المهم أن يكون لدينا شخصية وشجاعة للعب مباراة جيدة".

وتابع: "متحمسون لهذه المباراة لأنها واحدة من أجمل المباريات، وقريبة من المباراة النهائية، وهناك العديد من الأشياء التي تسمح لنا بالاستمتاع بهذه اللحظة ".

وعن الاعتماد على فينيسيوس كورقة رابحة لريال مدريد في الكلاسيكو، قال الإيطالي المخضرم: "إنه أمر طبيعي، فينيسيوس أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم".

يذكر أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيستضيفها ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي، وتنطلق المباراة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

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