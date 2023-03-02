للموسم السادس على التوالي.. صلاح يسجل هدفه الـ 20 في كل المسابقات
سجل محمد صلاح نجم ليفربول، هدفه الـ 20 في مختلف البطولات هذا الموسم، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع وولفرهامبتون، أمس الأربعاء، المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت لصالح الريدز بهدفين دون رد.
وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 79، من متابعة لتمريرة زميله كونستانتينوس تسيميكاس من الجهة اليسرى، ليصل إلى 20 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم في كل المسابقات، وفي نفس الوقت يصل إلى 20 هدفاً للموسم السادس على التوالي منذ انضمامه إلى قلعة الليفر.
ورفع صلاح رصيده بشكل عام إلى 127 هدفاً مع ليفربول، بفارق هدف واحد عن روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي.
وجاءت أهداف صلاح هذا الموسم مع ليفربول، 9 منها في الدوري الإنجليزي، و8 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدف في كأس الدرع الخيرية، وهدف في كأس رابطة المحترفين.
السجل التهديفي لمحمد صلاح مع ليفربول
2018/2017
44 هدفاً
2019/2018
27 هدفاً
2020/2019
23 هدفاً
2021/2020
31 هدفاً
2022/2021
31 هدفاً
2023/2022
20 هدفاً