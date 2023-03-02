للموسم السادس على التوالي.. صلاح يسجل هدفه الـ 20 في كل المسابقات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سجل محمد صلاح نجم ليفربول، هدفه الـ 20 في مختلف البطولات هذا الموسم، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع وولفرهامبتون، أمس الأربعاء، المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت لصالح الريدز بهدفين دون رد.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 79، من متابعة لتمريرة زميله كونستانتينوس تسيميكاس من الجهة اليسرى، ليصل إلى 20 هدفاً مع ليفربول هذا الموسم في كل المسابقات، وفي نفس الوقت يصل إلى 20 هدفاً للموسم السادس على التوالي منذ انضمامه إلى قلعة الليفر.

ورفع صلاح رصيده بشكل عام إلى 127 هدفاً مع ليفربول، بفارق هدف واحد عن روبي فاولر الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف صلاح هذا الموسم مع ليفربول، 9 منها في الدوري الإنجليزي، و8 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدف في كأس الدرع الخيرية، وهدف في كأس رابطة المحترفين.

السجل التهديفي لمحمد صلاح مع ليفربول

2018/2017

44 هدفاً

2019/2018

27 هدفاً

2020/2019

23 هدفاً

2021/2020

31 هدفاً

2022/2021

31 هدفاً

2023/2022

20 هدفاً

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