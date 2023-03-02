ليفربول يتمسك بآماله الأوروبية بثنائية صلاح وفان دايك

المصدر: د ب ا

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أنعش ليفربول آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراة الماضية بتعادله سلبيا مع كريستال بالاس، إلى 39 نقطة في المركز السادس، بعد خوضه 24 مباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، الذي لعب 25 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 73، قبل أن يضيف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 77.

بهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات مع ليفربول، ليكرر (الفرعون المصري) هذا الإنجاز للموسم السادس على التوالي مع الفريق الأحمر.

وفي الموسم الحالي، أحرز صلاح 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدف وحيد في بطولات كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة والدرع الخيرية.



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