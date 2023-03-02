أرسنال يسحق إيفرتون برباعية ويحلق بالصدارة بفارق 5 نقاط عن سيتي

المصدر: أ ف ب

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استفاد أرسنال من مباراته المؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي في كرة القدم على أفضل وجه، وابتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون 4-صفر الأربعاء.

وقد يشكل الفوز التاسع عشر هذا الموسم مفترق طرق في مسعى أرسنال للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، لكن المشوار ما زال طويلاً على رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الذين ثأروا من إيفرتون الفائز عليهم 1-صفر أوائل الشهر المنصرم.

ورفع أرسنال رصيده الى 60 نقطة في 25 مباراة، بفارق 5 عن مانشستر سيتي و11 عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة.

وبعدما بدأ مشواره كخلف لفرانك لامبارد بفوزين توالياً على وست هام (2-صفر)، مني شون دايش بهزيمة ثالثة في آخر أربع مباريات كمدرب لإيفرتون الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر بعد الهزيمة الرابعة عشرة للموسم.

- ثبات في التشكيلة -

وكمؤشر واضح على الثبات في الفريق اللندني هذا الموسم، لعب أرتيتا بنفس التشكيلة للمباراة الثانية عشرة هذا الموسم، معادلاً أكبر عدد مباريات للنادي بالتشكيلة ذاتها خلال موسم واحد (1996-1997) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبدأ أرسنال اللقاء ضاغطاً لكنه ترك خلفه المساحات ما سمح لإيفرتون في أن يشكل خطورة من الهجمات المرتدة التي كادت أن تثمر عن هدف من تسديدة بعيدة للفرنسي نيل موباي صدها آرون رامسدايل بصعوبة (7).

ثم خرج الفريقان من الوتيرة اللازمة وعجزا حتى عن تناقل الكرة بشكل صحيح، لتغيب الفرص عن المرميين حتى الدقيقة 40 حين نجح أرسنال ومن فرصته الحقيقية الأولى في افتتاح التسجيل بهدف جميل لبوكايو ساكا الذي وصلته الكرة بتمريرة بينية من الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، فأطلقها قوية من زاوية ضيقة في سقف الشباك، مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدماً بهدفين بعد خطأ من السنغالي إدريسا غانا غي الذي سمح لساكا بخطف الكرة التي وصلت الى البرازيلي غابرييلي مارتينيلي، فأنفرد بالحارس جوردان بيكفورد وأدعها الشباك (1+45).

ورفع الحكم راية التسلل، لكن الحكم احتسب للبرازيلي هدفه العاشر للموسم بعد تدخل من "في أيه آر".

وبات أرسنال بذلك الفريق الوحيد الذي يملك لاعبَيّن بعشرة أهداف أو أكثر خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وفي بداية الشوط الثاني، كان إيفرتون قريباً من العودة الى اللقاء لولا تألق رامسدايل في صد تسديدة قوية لدوايت ماكنيل من مشارف منطقة الجزاء (62)، ثم جاء رد أرسنال قاسياً بهدف ثالث في الدقيقة 71 عبر النروجي مارتن أوديغارد بتسديدة من مسافة قريبة تحولت من المدافع الى الشباك بعد عرضية من البلجيكي لياندرو تروسار.

ووجه مارتينيلي الضربة القاضية للضيوف بهدفه الثاني في اللقاء والحادي عشر هذا الموسم بعد تمريرة متقنة من زينتشينكو الى البديل إدي نكيتياه، فعكسها الأخير الى البرازيلي الذي أودعها شباك بيكفورد (80)، مسجلاً هدفه التاسع للموسم.

وحصل إيفرتون على فرصة مزدوجة لتقليص الفارق في الوقت بدل الضائع عبر ديماراي غراي وتوم ديفيس لكن رامسدايل تألق وأنقذ فريقه (2+90).

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