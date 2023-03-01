وصفها بالخطوة الكبيرة.. ماني يكشف تفاصيل رسالة رونالدو بعد الرحيل عن ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الحالي وليفربول السابق، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، حواراً مع ماني قال فيه إن رونالدو أشاد بقرار انتقاله إلى البايرن، وذلك عندما التقى به عقب إعلان رحيله رسمياً عن صفوف ليفربول.

وقال ماني: "التقيت مع رونالدو في جزيرة مايوركا الإسبانية الصيف الماضي، هنأني على خطوة التوقيع مع بايرن ميونخ، وقال إنه نادٍ عظيم، وهي خطوة ممتازة بالنسبة لي".

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي قادماً من ليفربول، وعاد الدولي السنغالي للتدريبات مع فريقه الألماني هذا الأسبوع بعد غياب طويل بسبب إصابته القوية التي تعرض لها في الساق نوفمبر الماضي، وتسببت في غيابه عن منافسات كأس العالم 2022.

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