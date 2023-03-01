قبل الكلاسيكو.. تشافي يعترف: ريال مدريد المرشح للتأهل إلى نهائي الكأس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن خصمه ريال مدريد لديه الأفضلية في الوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا، على حساب فريقه.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد غداً الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال مدريد لديه الأفضلية، أنه بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني لا علاقة له بذلك"، في إشارة إلى البطولة التي اقتناصها البرسا من الريال قبل أسابيع.

وتابع: "نحن في طور البناء، واعتقد أن ريال مدريد لديه الأفضلية أمامنا، لابد أن أكون أميناً، لا مانع من قول ذلك".

وعن الخسارة من ألميريا في الدوري الإسباني، قال تشافي: "هذه الخسارة أغضبتني للغاية، كنا نريد مواصلة النتائج الإيجابية، نحن الآن على بُعد 3 مباريات من لقب كأس الملك، ولدينا فرصة عظيمة للرد، نحلل أسباب الهزائم داخلياً، لعلاج السلبيات".

ورغم تصريحاته بأن ريال مدريد الأقرب للتأهل، عاد تشافي وأكد أن برشلونة في وضع مثالي للفوز بلقبين، حيث قال: "رسالة إلى جماهير برشلونة نحن في وضع مثالي ومتميز للفوز بلقبين، نحن في نصف نهائي الكأس وفي صدارة ترتيب الدوري الإسباني".

وعن خوض الكلاسيكو غداً على أرض ريال مدريد، قال مدرب برشلونة: "أحب اللعب في سانتياغو برنابيو، أود أن ألعب وأود أن استحوذ على الكرة في منتصف ملعب البيرنابيو، هذا ما أطلبه من لاعبي برشلونة أن يصبحوا أكثر جرأة، الفوز هناك له شعور رائع".

وعن عودة أنسو فاتي لقائمة برشلونة، علّق تشافي: "أراه سعيداً ومتحفزاً، هو لاعب مهم للفريق".

وعن ضم اللاعب الشاب إستانيس بيدرولا لقائمة المباراة، قال تشافي: "لديه قدرة رائعة في مواقف لاعب ضد لاعب، ليس لدينا ليفاندوفسكي في هذه المباراة، وبيدرولا يمكن أن يساعدنا".

يذكر أن مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد ستقام 5 أبريل المقبل، وسيتخلل مواجهتي الذهاب والإياب في الكأس، كلاسيكو جديد بين قطبي إسبانيا، ولكن هذه المرة في الليغا، يوم 19 مارس الجاري.

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