بعد إصابته.. المباريات التي سيغيب عنها ليفاندوفسكي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى برشلونة ضربة قوية بعدما تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني، للإصابة مؤخراً، خاصة إنها ستتسبب في غيابه عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غداً الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب شبكة "Rilievo" الإسبانية، فإن إصابة ليفاندوفسكي ستتسبب في غيابه عن برشلونة لمدة أسبوعين، وبناء عليه سيغيب ليفا عن مباراتي ريال مدريد في الكأس، وفالنسيا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وأكدت الشبكة إن هناك احتمالات لعودة ليفاندوفسكي إلى تدريبات برشلونة، قبل مواجهة ريال مدريد في الليغا، المقرر لها 19 مارس المقبل.

يذكر أن مواجهة الكلاسيكو غداً، ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

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