بسبب فينيسيوس.. حظر مشجع من دخول الملاعب 12 شهراً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن اللجنة المناهضة للعنف قررت حظر مشجع من دخول الملاعب لمدة 12 شهراً، بسبب الإهانات العنصرية التي وجهها ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، خلال مواجهة ريال مايوركا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قررت اللجنة تغريم هذا الشخص مبلغ 4000 يورو، بخلاف عقوبة الإيقاف عن دخول الملاعب.

وتعرض فينيسيوس خلال الفترة الماضية للكثير من الإهانات العنصرية، خلال المباريات التي يحل فيها ريال مدريد ضيفاً على الخصوم.

وتقدم ريال مدريد بأكثر من شكوى للجهات الرسمية بسبب ما يتعرض له نجم الميرنغي الشاب، قبل أن يصدر أول قراراً رسمياً في هذه الأزمة، خلال الساعات الماضية.

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